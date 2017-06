Virginia Raggi sceglie Christian De Sica testimonial contro l’abbandono degli animali e si rivela un boomerang

Non è piaciuta agli animalisti la scelta di Christian De Sica come testimonial per il Comune di Roma contro l’abbandono estivo degli animali domestici. L’attore ha prestato la sua immagine gratuitamente per una campagna (lanciata due giorni fa) di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini della Capitale ispirata al film ‘Vacanze romane’. Su manifesti e guide c’è una sua foto mentre se ne va in giro per la città su una Vespa in compagnia di un cane.

DE SICA E LA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI

Le associazioni che difendono i diritti degli animali hanno ricordato che De Sica è anche volto in una pubblicità della Simmenthal, così come hanno fatto sui social network anche diversi utenti in risposta ad un messaggio di presentazione della campagna pubblicato dalla sindaca Virginia Raggi. «De Sica è un testimonial credibile per la campagna sull’abbandono estivo?», ha chiesto ad esempio il gruppo Animalisti Friuli Venezia Giulia pubblicando una di fianco all’altra l’immagine dell’attore che pubblicizza la carne in scatola e la foto della campagna di questi giorni. «Il testimonial non mi sembra azzeccato», ha commentato qualche altro.

E non sono mancati messaggi ironici all’iniziativa di Roma Capitale. In una delle risposte alla sindaca su Twitter è comparsa l’immagine di cassonetti e cumuli di rifiuti nelle strade della Capitale e il commento: «Ecco un bel rifugio per sorci e gabbiani». Ma altri utenti hanno anche sottolineato che nell’immagine della locandina contro l’abbandono estivo degli animali De Sica guida la Vespa senza casco. «Il comune di Roma – è uno dei tweet – non può promuovere un manifesto che contiene due infrazioni gravi (moto senza casco e cane trasportato su pedana scooter)».

Per sensibilizzare i cittadini di Roma è stata organizzata l’affissione di oltre 2 mila manifesti in città. È stata poi preparata anche una guida online con informazioni sui servizi presenti in città, gli alberghi dove è possibile accedere con gli animali, i numeri utili, le cliniche veterinarie aperte 24 ore su 24 e altre indicazioni sulla corretta gestione degli animali durante il periodo estivo. Lo slogan è «Roma ama gli animali e non li abbandona». La campagna è stata realizzata anche con la collaborazione di Ordine dei medici veterinari di Roma e Città Metropolitana.