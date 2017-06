Federica Sciarelli è stata indagata nell’inchiesta Consip dalla procura di Roma, con l’accusa di aver fornito al giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo informazioni coperte dal segreto istruttorio in merito all’indagine condotta dal suo compagno, il Pm di Napoli Henry Woodcock. Il magistrato, dopo che si è diffusa rapidamente la notizia dell’indagine contro di lui e la sua fidanzata, ha fatto trapelare sulla stampa la sua rabbia per il coinvolgimento di Federica Sciarelli. «Federica no, lei non la devono toccare», avrebbe confidato secondo La Stampa Henry John Woodcock, livido di rabbia per il possibile danno di immagine subito dalla sua fidanzata, o amica speciale. Il legame sentimentale tra i due infatti non è mai stato ufficializzato, anche se Federica Sciarelli ed Henry Woodcock fanno ormai coppia fissa da molti anni. Marco Travaglio, parlando ieri sera a Otto e Mezzo dell’indagine su Consip che coinvolge Sciarelli e Woodcock, ha evidenziato il loro legame. La giornalista di Chi l’ha visto e il Pm di Napoli, diventato famoso per inchieste molto spettacolari su vallette e politici, sarebbero una coppia da quasi una decina d’anni. La loro relazione però non è mai stata ufficializzata, e anche ieri si minimizzava il loro rapporto come semplice amicizia.

FEDERICA SCIARELLI E HENRY JOHN WOODCOCK SONO UNA COPPIA CONFERMATA DAL CASO CONSIP

Dal 2008 però ci sono sempre state numerose testimonianze del loro legame, come il bacio scambiato tra i due alla fermata Cipro della metropolitana di Roma. Federica Sciarelli ed Henry John Woodcock sono finiti diverse volte sulle riviste di gossip: una volta Chi parlò di strana coppia pubblicando le foto di loro due assieme mentre fanno jogging e poi cenano a Potenza. Nel 2011 la loro relazione era stata al centro di una indagine della procura di Catanzaro sul passaggio di informazioni riservate alla trasmissione Chi l’ha visto. I tabulati telefonici testimoniavano numerosi contatti tra Sciarelli e Woodcock, che però dipendendevano dalla loro relazione. Mai diventata ufficiale, nonostante le precedenti storie d’amore si siano concluse, nel caso del magistrato anche con un divorzio.

Foto copertina: ANSA/ MASSIMO PERCOSSI