Ebbene sì. Le tentazioni piacciono agli italiani. Temptation Island parte col botto e per la sua prima serata fa strage di ascolti. Lo show condotto da Filippo Bisciglia è stato visto da 3 milioni e mezzo di telespettatori in media. Il reality che mette in gioco le coppie ha ottenuto il 18% di share dell’intera platea televisiva. Buona la prima o meglio il ritorno in prima serata della produzione Fascino di Maria De Filippi.

ASCOLTI TV TEMPTATION ISLAND BATTE TUTTI

Nel 2016 la prima di Temptation fu vista da 2,7 milioni di persone, pari al 14% di share. Nella stessa fascia oraria su Rai 1 il film Delivery Man si è fermato a 2,6 milioni di audience, con il 12% di share. A seguire Italia 1 con Chicago P.D. ha registrato 1.342.000 telespettatori, share 5,88% e 1.170.000, 5,43%. Il film Samba – su Rai 3 – ha registrato 1.199.000 telespettatori, share 5,50%. Non Uccidere, su Rai2, ha registrato 834.000 telespettatori, share 3,66% e 707.000, 3,52%.

(foto copertina Trash Italiano)