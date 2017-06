Multa record per Google: dovrà pagare 2,42 miliardi di euro

Una decisione attesa, ma non certo con queste proporzioni. L’Unione Europea ha multato Google, costringendolo a pagare la cifra record di 2,42 miliardi di euro a causa della sua posizione dominante sul mercato dei motori di ricerca. Si tratta della multa più alta mai comminata dalla Commissione europea e ha come bersaglio uno dei colossi della tecnologia.

MULTA GOOGLE, LE CAUSE

Google, infatti, avrebbe abusato del suo strapotere sul mercato per acquisire un vantaggio illegale al servizio di comparazione degli acquisti. Mountain View ha 90 giorni di tempo per mettere fine alla pratica, oppure dovrà far fronte a una nuova ammenda, dal valore del 5% rispetto al fatturato giornaliero di Alphabet.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è la funzione Google Shopping, che avrebbe manipolato le ricerche internet per ottenere dei benefici dal punto di vista economico. Si tratta di uno dei tre casi aperti dall’Antitrust Ue nei confronti del gigante Mountain View, oltre a quello su Android e su Adsense (indagini ancora in corso per queste ultime due situazioni aperte).

Già nella giornata di ieri, quando il Wall Street Journal aveva diffuso delle anticipazioni sulla possibile sanzione, alcuni analisti hanno dichiarato che la multa potrebbe incrinare pesantemente i rapporti tra Google e l’Unione Europea e, più in generale, quelli tra il Vecchio Continente e l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump.

Non si è fatta attendere, infatti, la risposta di Google: «Con tutto il rispetto, non siamo d’accordo con le conclusioni annunciate oggi – ha dichiarato il vicepresidente senior e consigliere generale di Google Kent Walker: rivedremo la decisione della Commissione in dettaglio in quanto stiamo considerando di fare ricorso, e continueremo a perorare la nostra causa. Quando si fa shopping online, si vogliono trovare i prodotti che si stanno cercando in modo veloce e facile».