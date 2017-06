Justine Mattera, Paolo Limiti è stato ricordato nel giorno della sua morte dalla ex moglie, con un toccante post su Instagram. La showgirl americana, che è stata sposata con Paolo Limiti dal 2000 al 2002 dopo esser stata per diversi anni la sua fidanzata, ha scritto queste parole dopo che Mara Venier ha dato sempre su Instagram l’annuncio della morte di Paolo Limiti. «Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Che hai creduto in me. Che mi hai amato.Love you.»

PAOLO LIMITI MORTO, IL RICORDO DI JUSTINE MATTERA

Justine Mattera ha pubblicato una foto di una copertina del settimanale TV Sorrisi e Canzoni che la ritrae assieme al suo fidanzato e poi futuro marito Paolo Limiti ai tempi del grande successo di Ci vediamo in TV. La trasmissione di Rai Uno era diventata uno degli show popolari degli anni novanta grazie alla formula innovativa con cui erano riproposti i grandi successi della cultura pop dei decenni precedenti.

LEGGI ANCHE > Paolo Limiti è morto

Paolo Limiti aveva scelto Justine Mattera come showgirl di Ci vediamo in TV anche per la sua somiglianza con Marylin Monroe, che la giovane americana imitiva nell’abbigliamento per la trasmissione. Il lavoro insieme aveva portato i due a innamorarsi, e Paolo Limiti e Justine Mattera si erano sposati dopo alcuni di fidanzamento. Il matrimonio era durato due anni, contratto nel 2000 e finito con un divorzio nel 2002.