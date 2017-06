Il Lazio è oramai 5 stelle

Il MoVimento 5 stelle avrà pure perso ad Asti, ma ha vinto a Guidonia, che è più grande ed è la terza città del Lazio.

E così Grillo, in veste di Al Pacino diretto da Oliver Stone, suona la carica:

«Il M5S ha vinto otto ballottaggi su dieci. Siamo passati da 37 sindaci a 45, un aumento di oltre il 20%. Siamo entrati

con nuovi consiglieri in comuni dove prima non eravamo presenti. Ogni maledetta elezione continuiamo a crescere e questo è ciò che conta», esulta.

Ma perché nel Lazio è andata così bene nonostante la guerra interna a Raggi? Lo spiega Repubblica stamane:

Un invito a seppellire l’ascia di guerra, a partire da quella brandita contro la sindaca Raggi, le cui difficoltà a

Roma non hanno affatto inciso sulle comunali del Lazio. E il perché è presto detto.

Spiega Luigi Di Gregorio, docente di Scienza politica alla Luiss e all’Università della Tuscia: «Anche questa tornata

dimostra che l’elettorato si muove ancora in una logica bipolare destra-sinistra, non considera cioè il M5S come

un avversario: perciò in caso di sconfitta del proprio candidato al primo turno, al secondo o non va a votare o vota

5S. Ne discende che i 5S, correndo soli, al primo turno sono svantaggiati, ma se vanno al ballottaggio diventano

quasi imbattibili perché pescano trasversalmente». A dirlo sono i numeri: i grillini sono arrivati al ballottaggio in

10 Comuni; in 9 di questi erano secondi al primo turno, in alcuni casi anche con 30 punti di scarto. In 8 comuni su 10

hanno vinto (un anno fa vinsero in 19 su 20), con un incremento medio dei voti, tra primo e secondo turno, pari al

94,7%, contro un – 0,2% dei rivali. «Morale – conclude Di Gregorio – se arrivi al ballottaggio con un 5S, o parti dal

49,5% a 10, oppure alza bandiera bianca»