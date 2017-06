Domenico Diele si farà i domiciliari con il braccialetto elettronico

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Questa la decisione del gip del Tribunale di Salerno a conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto dell’attore Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Ilaria Dilillo.

La donna è stata travolta, mentre si trovava sul suo scooter, dall’auto guidata dal 31 enne nella notte tra venerdì e sabato. A dare notizia della decisione del gip è stata l’avvocato Viviana Straccia del foro di Roma. Diele sarà ai domiciliari nella sua casa di Roma.

Proprio ieri il padre di Ilaria ha espresso il suo rammarico, intuendo che l’attore, in caso di condanna, non avrebbe scontato tutta la sua pena. Diele, celebre per le serie come 1992 e 1993, avrebbe dichiarato il suo pentimento. Durante l’incidente guidava con patente sospesa e sotto effetto di stupefacenti: «Urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Ma è stato un incidente, non un omicidio».

(in copertina foto Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)