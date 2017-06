Bianca Atzei pubblica la prima foto di Max Biaggi dopo l’incidente

Oggi, 26 giugno, è il giorno del suo compleanno e Max Biaggi non può che festeggiarlo con la sua compagna Bianca Atzei. La cantante, però, gli ha voluto fare un regalo speciale: per fargli sentire maggiormente l’affetto dei suoi fan, ha pubblicato una foto sui suoi social network, la prima dopo lo spaventoso incidente dello scorso 9 giugno.

L’ex pilota di Moto GP e di Super Bike è ancora in ospedale, ha un volto che manifesta visibilmente la stanchezza tipica della degenza, ma è sorridente. Gli occhi chiusi e un tenero bacio a fior di labbra: Bianca Atzei ha voluto dedicare anche una frase romantica al suo Max.

IL POST DI BIANCA ATZEI SU MAX BIAGGI

«Hai vinto la sfida più importante… la tua vita! Buon compleanno amore mio e grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi. Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te. Love you»:

Gli hashtag lanciati e immediatamente condivisi dal popolo dei social network sono #buoncompleannomax #credetenellamore #truelove #oraesistisolotu e #ioete. La reazione dei followers è di quelle strappalacrime. Non era la prima volta che, via social network, la Atzei aveva dato notizie sul recupero di Max Biaggi: ma oggi ha mostrato in anteprima il volto del suo compagno durante le delicate fasi della riabilitazione.

(FOTO da pagina Facebook di Bianca Atzei)