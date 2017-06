Perché stanno tutti scrivendo Harry Potter su Facebook

Siete tornati da un weekend di relax e la vostra home di Facebook è piena di Harry Potter? Perché? Il 26 giugno 1997, ben 20 anni fa, uscì in tutto il mondo il primo libro della saga scritta da J.K. Rowling. Per festeggiare “Harry Potter e la Pietra Filosofale” Facebook ha deciso di rendere omaggio al maghetto regalando ai suoi utenti un simpatico gioco.

HARRY POTTER FACEBOOK: COSA SUCCEDE

Se oggi, 26 giugno, scrivete “Harry Potter” come status, la pagina web che state visualizzando sarà coperta di coriandoli, stelle filanti e…saette. Stessa cosa vale se si scrive o si clicca su uno dei nomi delle case di Hogwarts in inglese (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, and Hufflepuff).

Ve lo spiega benissimo anche Aranzulla in questa sorta di “videotutorial”: