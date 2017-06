Domenico Diele: «Dipendo dall’eroina ma mi sono distratto con il telefonino»

Domenico Diele, attore di serie tv famose come 1992 e 1993, ha ucciso una donna con la sua automobile. L’attore ha travolto Ilaria Dilillo, nel salernitano. Diele sarebbe risultato positivo a cannabinoidi e oppiacei. Ha toccato lo scooter su cui viaggiava la donna ad alta velocità all’uscita autostradale di Montecorvino, uccidendola sul colpo. Oggi l’attore rilascia alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

Le racconta l’inviato Fulvio Bufi:

I jeans neri e la camicia grigia che indossa glieli hanno dati i compagni di cella. Domenico Diele ha le maniche arrotolate fin sopra ai gomiti, e con le dita si tormenta le braccia. Si vede subito che sta male. «Sì, sono in crisi d’astinenza, ma è giusto così, è giusto che soffra». Al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che lo incontra nell’ambito di una visita ispettiva al carcere di Fuorni, alle porte di Salerno, ha subito una domanda da porre: «Secondo lei come potrei fare per aiutare la famiglia di quella donna? C’è qualcosa che posso fare?».

Lo ripeterà più volte, nel corso dell’incontro. Diele è in cella con altri detenuti comuni in un reparto recentemente ristrutturato. In tutto il carcere fa un caldo terribile, ma i reclusi si sono inventati un sistema di porte e finestre aperte per far circolare l’aria e creare un po’ di corrente. L’attore parla di quello che è successo anche se il consigliere non glielo chiede. «Sono colpevole», dice. E insiste: «Urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Devo pagare quello che decideranno i giudici e se servisse a qualcosa pagherei di tasca mia anche qualunque cosa alla famiglia. Però non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così».

L’avvocato vedrà oggi Diele all’udienza di convalida del fermo per omicidio stradale aggravato.

Borrelli è la prima persona esterna al carcere che incontra. «Io non sono uno che prima si è drogato e poi si è messo a guidare come un pazzo finendo per provocare una tragedia», ripete. «Sono dipendente da eroina, questo sì, ma la droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male, c’è un tasto che non va, e io per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi». E proprio in quel momento la sua Audi ha travolto lo scooter di Ilaria Dilillo. «Non me ne sono nemmeno reso conto subito di quello che era successo. Solo quando sono sceso dall’auto ho visto e ho capito».

Diele parla di se stesso, racconta la sua storia e si descrive come un uomo solo. «Ho soltanto il lavoro, e se da questa vicenda uscirò con la carriera distrutta non avrò più nemmeno quello. È giusto che paghi per quello che ho fatto, ma non che mi si dipinga come un criminale. Quella storia della coca, per esempio, è vecchia di un anno, nemmeno me ne ricordavo più».

La bustina di cocaina rivenuta durante la perquisizione a sua detta «stava nel portafogli da una vita». Non avrebbe sniffato nulla, secondo le sue dichiarazioni. Eppure Diele aveva la patente sospesa. «È vero anche questo – riporta il Corriere – non avevo il permesso di guidare. Ma l’ho fatto perché mia cugina ci teneva ad avermi al suo matrimonio in Calabria, e l’unico modo per esserci era andare e tornare in macchina nella stessa giornata».

