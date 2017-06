Comunali 2017, gaffe di Daniela Santanchè: «Siamo avanti a Trapani» | VIDEO

Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia, nel corso della maratona elettorale diretta da Enrico Mentana, su La7 è convinta del successo del centrodestra a Trapani. Leggendo un messaggio dal suo cellulare la città sicula in cui la sua forza politica è in testa nei ballottaggi. Peccato che il candidato del centrodestra, Girolamo Fazio, si è ritirato e l’unico candidato in corsa, Piero Savona, è del Partito democratico.

«Siamo avanti anche a Trapano», commenta. «No, Trapano, no», commenta Mentana. E Santanchè aggiunge: «Siamo avanti a Trapani». Mentana e Celata non riescono a trattenersi. Data la bassa affluenza, non solo, Trapani andrebbe verso il commissariamento. «Io vi ho letto quello che mi hanno mandato», ha detto la deputata. «E forse sono contenti di quello che sta succedendo a Trapani», ha replicato, ironico, Celata.