Domenico Diele ha ucciso una donna con la sua automobile. L’attore ha travolto Ilaria Dilillo a Montecorvino Pugliano, una cittadina vicina a Salerno. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’attore, che guidava sotto l’effetto degli stupefacenti, ha toccato lo scooter su cui viaggiava la donna ad alta velocità all’uscita autostradale di Montecorvino. L’impatto è stato così violento che Ilaria Dilillo è morta sul colpo. Domenico Diele, 32 anni, è stato immediatamente sottoposto a test ed è risultato positivo alle droghe, cannabinoidi e oppiacei. L’attore è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato, e si trova nel carcere di Salerno-Fuorni.

DOMENICO DIELE UCCIDE ILARIA DILILLO GUIDANDO SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI

Domani Domenico Diele comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari che dovrà convalidare o non confermare l’arresto. A quanto risulta dalle prime informazioni l’attore si è reso conto immediatamente della gravità della situazione, proclamando più volte parole di sconforto e disperazione per quanto aveva fatto. Secondo le testimonianze dei primi soccorritori ripeteva continuamente «Che ho fatto, che ho fatto». Domenico Diele, ha informato la procura di Salerno, aveva già avuto ripetutamente problemi di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il primo episodio era avvenuto nel 2009, e recentemente gli era stata sospesa la patente per aver utilizzato droghe prima di mettersi al volante.

CHI È DOMENICO DIELE, CHI È ILARIA DILILLO

Domenico Diele è uno degli attori emergenti del nostro cinema. Dopo una parte in Don Matteo Domenico Diele è stato protagonista di serie TV di successo come 1992, 1993, e di film come Acab. Residente a Roma, Domenico Diele era nella zona del salernitano per motivi di lavoro. L’attore stava lavorando alle riprese di Una vita spericolata di Marco Ponti. Ilaria Dilillo, la vittima, aveva 48 anni, lavorava in uno studio legale di Salerno e viveva nella città campana insieme al padre. Da poco tempo aveva perso la madre. Domenico Diele ha ucciso Ilaria Dilillo mentre tornava da una festa, svoltasi a Matera a quanto sembra.