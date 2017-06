Rai, Fabio Fazio incasserà un milione all’anno in più dopo le polemiche sul tetto agli stipendi

Aveva fatto «Rischia tutto» con la minaccia di andar via dalla Rai. Ora, se non è «Lascia o raddoppia», poco ci manca. Fabio Fazio guadagnerà un milione di euro in più all’anno per consolidare la sua presenza sulla televisione pubblica. Il suo programma Che tempo che fa passerà da Raitre a Raiuno. Il precedente accordo tra il conduttore e viale Mazzini era pari a 1,8 milioni di euro all’anno, saliti ora a 2,8.

FABIO FAZIO, I DETTAGLI DELL’ACCORDO CON LA RAI

Secondo la Rai, il passaggio alla rete ammiraglia giustificherebbe la maggiorazione che, tuttavia, percentualmente risulterebbe minore rispetto a quella di altri colleghi che frequentano la prima rete del servizio pubblico. Il rapporto tra Fabio Fazio e la Rai continuerà almeno per altri 4 anni, con 32 prime serate e 32 seconde serate all’anno.

FABIO FAZIO, LA SODDISFAZIONE DI MARIO ORFEO E DI MONICA MAGGIONI

Soddisfazione dai vertici della televisione di Stato. Il nuovo direttore generale Mario Orfeo ha salutato l’accordo con entusiasmo. In una nota, diramata al termine del consiglio di amministrazione che ha approvato i palinsesti per la prossima stagione, ha dichiarato: «La presenza e la valorizzazione di Fabio Fazio nel palinsesto autunnale 2017 sono un passaggio determinante nella strategia di consolidamento della leadership della Rai e di rilancio della propria attrattività innovativa».

L’accordo con Fabio Fazio raccoglie il plauso anche del presidente della Rai Monica Maggioni: «Lo sforzo fatto per non perdere il valore e la capacità di racconto di Fabio Fazio è direttamente connesso alla volontà di garantire un futuro all’azienda tenendola ancorata al mercato». La decisione è stata presa a larghissima maggioranza dal consiglio di amministrazione che, in pochissimo tempo, è riuscito a presentare la nuova proposta, a livello di programmi, di una Rai che ha attraversato un momento difficile nella sua governance.

(FOTO: ANSA/ FLAVIO LOSCALZO)