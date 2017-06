Dopo il flop a Made in Sud Gigi D’Alessio avrà un one man show su Raiuno nel 2018

Dopo l’esperienza non esaltante alla conduzione di Made in Sud, con dati di ascolto troppo bassi rispetto alle edizioni precedenti, Gigi D’Alessio avrà una nuova opportunità sulle reti Rai. Ad annunciarlo è stato proprio il cantante napoletano, in un’intervista rilasciata a Repubblica Napoli.

Parlando dei suoi prossimi impegni, un tour italiano che partirà ad ottobre e a cui ne seguirà uno mondiale, l’artista ha detto avrà un one man show su Raiuno nella prossima stagione, ma non prima del 2018:

Prossimi progetti?

«A ottobre partirà il tour nazionale, a Napoli suonerò dal 26 dicembre al Palapartenope, stessa data in cui ci suonai nel 1993, poi il tour proseguirà in Europa, Canada, Usa e Sud America. In questi giorni sto scrivendo la colonna sonora del film “Un figlio a tutti i costi” di Fabio Gravina e farò me stesso nel film dei Jackal: devo ancora rivedermi, sono molto curioso, è la mia prima volta al cinema da attore. Ho ricevuto molte proposte per la tv, è al vaglio un mio programma, credo un one man show, su Rai 1 nel 2018, non prima perché sarò in giro per il mondo con il tour».