Buddy Valastro ha salutato in modo toccante la madre Mary Valastro, nata come Maria Tubito, morta per SLA, con un messaggio diventato virale su Facebook. Il boss delle torte, un pasticciere diventato celebre anche in Italia grazie ai suoi programmi di cucina, ha condiviso una foto mentre dava un tenero bacio sulla guancia a sua madre , scrivendo queste parole sul suo profilo Facebook.

È con cuore pesantissimo che devo condividere la notizia della scomparsa di mia madre. Questa mattina è andata in paradiso, circondata dalla sua famiglia. Questo è un momento molto difficile per tutti noi e chiedo con forza la vostra pazienza e il vostro rispetto mentre metabolizziamo questo dolore. La sua battaglia con la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, è finita, ora non soffre più e spero che in questo momento stia ballando I Will Survive insieme a mio papà.

Mary Valastro è nata nel 1948 ad Altamura, in provincia di Bari, con il nome di Maria Tubito. Da piccolissima si è trasferita con la famiglia negli Stati Uniti, dove ha conosciuto suo marito, Bartolo Valastro senior, con cui ha comprato negli anni sessanta la pasticceria resa poi celebre da suo figlio. Maria Valastro è stata una presenza costante nelle prime stagioni del Boss delle torte, una delle trasmissioni di cucina più famose a livello mondiale.