M: Mentana zittisce Youssef. «La democrazia permette anche a lei di dire coglionate in tv» | VIDEO

Scontro in diretta nel corso della prima puntata di M, il programma sperimentale di Michele Santoro: Enrico Mentana replica a Youssef, ragazzo di origine marocchina.

Youssef, ha detto che «la fortuna è che in Italia abbiamo un leader di estrema destra palesemente smidollato, a differenza di Hitler. Penso che una cosa del genere qui in Italia potrebbe succedere ancora. Basti pensare che qualcuno vorrebbe decidere a tavolino quanto possa essere italiano io e migliaia di ragazzi nati e cresciuti in questo paese. Allora ritengo migliore una dittatura sincera che non una democrazia ipocrita come quella che gli stati occidentali ci stanno insegnando negli ultimi anni». Enrico Mentana, ospite in studio ha replicato: «La democrazia permette anche a lei di dire coglionate in tv»

