Allarme siccità, l’ordinanza del sindaco di Vernasca: «Vietato bagnare le piante»

La siccità è il nuovo spauracchio che si sta agitando sull’Italia in questi primi giorni d’estate. Temperature sopra la media e assenza di precipitazioni preoccupano soprattutto i paesi in provincia di Piacenza e di Parma. E così, come si può, si cerca di correre ai ripari. Il sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli ha emesso in proposito un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi diversi da quelli igienico-sanitari.

L’ORDINANZA DEL SINDACO DI VERNASCA ANTI-SICCITÀ

«È vietata – si legge nel provvedimento – l’irrigazione di giardini e orti; è vietato lavare auto, camion, trattori e mezzi di ogni tipo; è vietato riempire piscine». Un’ordinanza che dà perfettamente la dimensione del problema e che è ulteriore testimonianza della reale portata del fenomeno che ha costretto il governo a diramare, nei giorni scorsi, lo stato di emergenza.

Il rischio, secondo il sindaco del comune di 2.300 abitanti, è quello di restare con i rubinetti a secco. «Prima le persone – ha dichiarato – e poi gli animali e le piante». Dal cielo nessun segnale di future perturbazioni, in basso il livello della diga di Mignano, mai così a secco da anni. Il bacino idrico serve circa 35 mila abitanti, da Vernasca a Fiorenzuola passando per Lugagnano, Castell’Arquato, Alseno, Carpaneto e Gropparello. È l’epicentro dell’emergenza.

Da Vernasca, dunque, è partita la lotta agli sprechi. Il sindaco del paesino lamenta già alcuni casi di rubinetti rimasti a secco, mentre il vigile urbano si aggira tra le case per evitare che i trasgressori la passino liscia: «Sono previste multe salatissime, bisogna pur prendere delle misure straordinarie in queste circostanze». Con buona pace delle piante e dei fiori. Il primo effetto-siccità a Vernasca saranno i giardini spogli di inizio luglio. Ma si teme che le cose possano precipitare verso danni peggiori.

