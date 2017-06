Angelina Jolie ha nostalgia di Brad Pitt, ma per l’attore l’amore è finito

Angelina Jolie è stata sopraffatta dalla nostalgia per il matrimonio con Brad Pitt. I sentimenti di malinconia verso il passato felice passato insieme all’ormai ex marito sono sopravvenuti all’attrice durante il viaggio in Africa fatto con i sei figli per il compleanno di Zahara, nata ad Addis Abeba, Etiopia. Angelina Jolie, scrive Hollywood Life, è stata particolarmente colpita da sentimenti così intensi verso i momenti felici trascorsi insieme in Africa con Brad Pitt e i figli, e ha avvertito, a quanto si intuisce, la mancanza dell’ex marito. Jolie avrebbe deciso di fare una tappa anche in Namibia dove è nata la figlia Shiloh. Brad Pitt, che ha ripreso a giocare insieme ai ragazzi, andare al cinema assieme e cucinare per loro, ha chiarito però in modo molto esplicito ai suoi figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Knox and Vivienne, come la rottura del matrimonio con la loro madre sia definitiva, e non più recuperabile. L’attore sarebbe molto preoccupato di dare una impressione sbagliata ai bambini, che dopo la sofferenza per il divorzio potrebbero coltivare speranze immotivate che sarebbero poi deluse. Brad Pitt ha iniziato una terapia anche per risolvere i problemi con l’alcol che avevano danneggiato in modo rilevante la relazione con Angelina Jolie.

Foto copertina: Kristin Callahan/Ace Pictures via ZUMA Press