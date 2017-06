Massimo Giletti non condurrà più l’Arena, il programma della domenica pomeriggio di Rai Uno. La notizia è ancora ufficiosa, ma dovrebbe essere confermata entro la fine del mese di giugno, quando sarà presentato il nuovo palinsesto del più seguito canale della TV pubblica. Massimo Giletti, come rivela TVblog.it., passerà al sabato sera di Rai Uno. Il conduttore dovrebbe presentare una dozzina di prime serate, simili alle trasmissione speciali fatte nel recente passato e dedicate a musicisti quali Andrea Bocelli o Zucchero. L’Arena sarà abbandonata da Massimo Giletti, dopo più di dieci anni di conduzione che hanno reso la trasmissione una delle più seguite nella TV italiana, e più ambite dai politici, visto l’elevato pubblico fedele al programma di Massimo Giletti. Tvblog sottolinea come la chiusura dell’Arena sia stata una precisa scelta editoriale di Rai Uno, che ha così deciso di cancellare un programma ormai storico. L’ Arena di Massimo Giletti è stata avviata nell’autunno del 2004, e dopo il primo anno in cui era cocondotta da Mara Venier, il programma si è consolidato fino a diventare un punto fermo della domenica pomeriggio di Rai Uno sin dagli anni successivi, e nel 2013 L’ Arena di Massimo Giletti è diventato un programma autonomo da Domenica In.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO