Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera Andrea Camilleri ha dato un preciso consiglio a un gruppo di studenti del liceo Empedocle di Agrigento dove lo scrittore si diplomò. Il giallista ha invitato i ragazzi «a non credere ai Renzi o ai 5 Stelle». «Sono già cadaveri, fuori dalla vostra storia e dal vostro avvenire. Teneteli lontani dal vostro avvenire».

Spiega Felice Cavallaro sul Corriere:

Prevale il pessimismo nelle parole dello scrittore che, al Festival della Strada degli Scrittori, accenna alla sua vista, sempre più spenta. Ma a turbarlo è la politica: «Sono andato a votare per il referendum (e ha scelto il No, ndr). Anche se per andarci mi sono dovuto sottoporre a tre visite mediche per accertare la mia cecità e andare in cabina elettorale accompagnato». Infine, un invito a non estraniarsi dalla vita pubblica: «È facile cadere nell’antipolitica, ma il populismo è la fiammata di un mattino…».