Che fine fanno Jon Snow e gli Stark in Game of Thrones 7? | VIDEO

Il nuovo trailer di Game of Thrones 7 rivela non poche novità sulla popolare serie HBO. Lord Baelish consiglia Sansa Stark di «combattere tutte le battaglie, ovunque, sempre nella tua testa». Daenerys torna a Westeros, gli Immacolati entrano in guerra contro i Lannister a Casterly Rock e Jon Snow viene immortalato mentre afferma che «per secoli le nostre famiglie hanno combattuto il nemico comune nonostante le loro differenze».

guarda il video:

LEGGI ANCHE > Games of Thrones potrebbe continuare oltre l’ottava serie

«Il lupo solitario muore mentre il branco sopravvive», spiega nel trailer Sansa Stark. In che senso? Siccome molti fan non riescono ad aspettare il 16 luglio (dove Sky Atlantic darà in Italia la nuova stagione) proviamo a stilare alcune cose che si potrebbero sapere sulla reunion degli Stark.

via GIPHY

La piccola Arya, ora una macchina da guerra, non sembra esser ancora a Grande Inverno. Eppure nel trailer si vede vestita con la giusta quantità di pellicce per un viaggio da quelle parti (forse di ritorno).

Bran, come molto probabilmente si intuisce dalle immagini, si trova a Grande Inverno. O almeno nella sua mente è accanto all’Albero del Cuore. Gli Estranei, si intuisce nella clip, rappresentano sempre più una minaccia. Jon Snow passerà il tempo , con molta probabilità, a schierare e unificare tutti i Regni, da Nord a Sud.