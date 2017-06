Vaccini: la chiamata di una mamma al numero 1500 | AUDIO

Sta girando, tra le pagine contrarie al decreto Lorenzin, l’audio di una chiamata al numero di pubblica utilità 1500, utile a chiarire tutti i dubbi in merito alle vaccinazioni da fare in Italia. a chiamare è una mamma che ha i figli vaccinati con antidifterite, antipolio e antitetanica. «All’epoca c’erano i vaccini singoli – spiega – una è del 2005 e una del 2002. Come posso fare a mettermi in regola?». E qui partono i primi tentennamenti dall’altra parte della cornetta.

MAMMA: «C’è la dose monovaccinale per l’Haemophilus influenzae e pertosse?» C: «Sì» MAMMA: «Ma a me al centro vaccinale mi hanno detto che esistono le trivalenti» C: «Allora l’antipertosse sì, può esser un problema» MAMMA: «Come faccio a mettermi in regola? L’ha previsto questo il ministro Lorenzin?»

Le cose peggiorano quando la mamma chiede delucidazioni sul vaccino per Haemophilus influenzae. La donna sostiene che sul bugiardino prodotto dall’azienda farmaceutica tale vaccino non può esser somministrato sotto i 4 anni d’età mentre sulla circolare si può “utilizzare a qualsiasi età”.

Nella chiamata risulta evidente la difficoltà (e i sospiri di pazienza) della dottoressa che cerca di replicare.

C: «Guardi questo potrebbe esser un aspetto che potrebbe venire modificato…» MAMMA: «Ma pensa un po’ te, potrebbe venire modificato? Mettete in allarme le famiglie e adesso modificate, con un decreto già attuativo…»

«Mi è stato detto dal Centro vaccinale di chiamare voi – spiega la mamma – ed è uscita una chiamata ulteriormente imbarazzante. Non ci sono i vaccini singoli, come posso mettermi in regola?». «Guardi – replica l’esperta dall’altra parte della cornetta – Appena io dico una frase lei mi interrompe». La chiamata si chiude con gli slogan di una mamma decisamente contraria al decreto Lorenzin: «Le mie preoccupazioni? Le risolveremo con gli avvocati, i tribunali. Ha visto a Roma? Quanti eravamo? Eravamo 20 mila famiglie», spiega riferendosi alla marcia contro il decreto, fatta a Roma l’11 giugno. Questo video, diffuso dalla pagina Facebook “Autismo Vaccini“, ha superato oltre 2 mila condivisioni.