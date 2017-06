La storia di Ismail, il bambino senza braccia campione di nuoto | VIDEO

Una storia che sembra incredibile, ma che dà la dimensione di quanto la forza di volontà aiuti a superare qualsiasi ostacolo. E nello sport alcuni miracoli possono trasformarsi in realtà. Ismail è un bambino di sei anni che è nato in Bosnia senza gli arti superiori e con delle deformazioni ai piedi. E ha iniziato a frequentare la piscina per fare della fisioterapia.

Una volta in acqua, però, è scattata la magia: «Quando si tuffa – ha detto il suo istruttore di nuoto – mette a disposizione tutte le sue risorse per raggiungere dei risultati che, a prima vista, sembrerebbero impossibili».

GUARDA IL VIDEO DEL BAMBINO SENZA BRACCIA CAMPIONE NUOTO

This 6-year-old swimmer didn’t let his disability to stop him from becoming a champion. pic.twitter.com/L5qZgEnqWb — Al Jazeera English (@AJEnglish) 22 giugno 2017

LA TESTIMONIANZA DEL PADRE DEL BAMBINO SENZA BRACCIA CAMPIONE NUOTO

Ismail ha vinto la medaglia d’oro di categoria in diverse discipline, dal nuoto allo sci, e ha recentemente trionfato in un’importante competizione in Croazia: «Quello che proviamo è un sentimento che non può essere descritto soltanto a parole – ha detto il papà di Ismail -. Non possiamo smettere di piangere quando vediamo il bambino in acqua».

E Ismail si diverte, insieme a tutti gli altri bambini che frequentano la piscina. Si getta i problemi alle spalle ogni volta che si immerge in acqua o quando risale in superficie per prendere una boccata d’ossigeno. Che somiglia tanto a una boccata di speranza.