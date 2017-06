Ogni suo movimento non passa inosservato. Amanda Knox, ora, ha reso pubblico il suo profilo su Instagram e la morbosa curiosità di tutti si è scatenata. In modo particolare hanno fatto discutere i primi scatti comparsi dopo lo sblocco del profilo: in una veste fiabesca, la giovane donna assolta in via definitiva per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher (avvenuto nel 2007 a Perugia), si è fatta fotografare vestita da Cappuccetto Rosso.

Amanda Knox, ora, è una giornalista freelance e ha scritto un libro sulla sua vicenda personale, insistendo molto sui particolari della detenzione in carcere in Italia, conclusasi nel 2011. Il suo lavoro editoriale è, sin dai primi giorni successivi alla sua uscita, uno degli argomenti preferiti dei talk show statunitensi (e non solo) che si occupano di cronaca nera.

Ad annunciare l’avvenuto sblocco del suo profilo Instagram è stata la stessa Amanda Knox su Twitter: «Cosa sta succedendo? – ha scritto – Beh, ho reso pubblico il mio profilo Instagram. Dateci un’occhiata»

What’s happening? Well, I made my Instagram public. No more hoarding all my amazing cat videos. Check them out at https://t.co/qyVKxaAgFR — Amanda Marie Knox (@amamaknox) 21 giugno 2017

Oltre alle foto da Cappuccetto Rosso, hanno destato curiosità gli scatti insieme al suo attuale fidanzato, Christopher Robinson, autore di romanzi. La coppia, molto affiatata, sta facendo un vero e proprio giro del mondo: tra baci, abbracci e carezze ai gatti i due visitano l’Europa e non solo. La mossa di rendere pubblico il profilo Instagram – e il relativo annuncio dello switch-off -, insomma, sa molto di auto-promozione da parte di una Amanda Knox (o Foxy Knoxy come ama farsi chiamare) sempre più donna in carriera.

