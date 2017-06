Cosa avrà voluto dire la regina Elisabetta pronunciando il suo Queen’s speech indossando un cappello blu con le margherite gialle? Avrà per caso lanciato un messaggio anti-Brexit, richiamando i colori della bandiera UE? E così, mentre enunciava i punti che il «suo» governo dovrà affrontare per uscire gradualmente dalla partnership con Bruxelles, il mondo dei social del Regno Unito si stava scatenando per cercare di risolvere l’enigma del cappello.

L’ENIGMA DEL CAPPELLO DELLA REGINA ELISABETTA

In effetti, la regina Elisabetta ha fatto più di uno strappo alla regola per questo discorso al parlamento di Westminster. Niente corona in testa (non accadeva dal 1974), niente processione in carrozza, niente parata militare. Un protocollo minimal per un momento estremamente delicato all’interno degli equilibri politici del Paese, con Theresa May che sta facendo di tutto per mettere insieme una maggioranza risicata di governo.

Ma l’attenzione degli utenti di Twitter e di Facebook si è concentrata sull’outfit della regina, in completo blu, con quel vezzo giallo sul cappello. Accompagnata dall’erede al trono (il principe Carlo ha preso il posto del principe Filippo, ricoverato in ospedale per un’infezione), la regina Elisabetta ha parlato di Brexit indossando un vestito che, da un punto di vista cromatico, richiamava moltissimo i simboli dell’Unione Europea.

Coincidence? The Queen wearing an EU flag on her hat at Queens Speech pic.twitter.com/L4sf61FWfj — Roger Carter (@speccy2) 21 giugno 2017

In ogni caso, il contenuto del discorso della regina Elisabetta è stato ricco di spunti. Nei prossimi anni, la Gran Bretagna – oltre a procedere gradualmente verso Brexit – si concentrerà su politiche dell’immigrazione, sanzioni internazionali, sicurezza del nucleare, agricoltura e pesca. E, inoltre, non ha fatto alcun riferimento a una possibile visita di Donald Trump in Gran Bretagna che, a questo punto, potrebbe essere rimandata al 2019. Chissà in quella occasione quale cappello indosserà la regina e quale messaggio in codice vorrà mandare.