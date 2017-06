Esame di maturità, le tracce della prima prova: Giorgio Caproni per l’analisi del testo

Comincia l’Esame di maturità 2017 per circa mezzo milione di studenti. Mercoledì 21 giugno è il giorno della prima prova, test d’italiano, uguale per ogni tipo di istituto. Tra i 505mila allievi impegnati oltre 26mila hanno una cittadinanza non italiana. Sono più di 25mila invece le classi coinvolte e 12.675 le commissioni.

ESAME MATURITÀ 2017, TRACCE PRIMA PROVA

L’orario di inizio della prima prova d’italiano è fissato alle 8.30 per una durata massima di 6 ore. Ad ogni maturando viene consegnato un fascicolo contenente le tracce elaborate dal Ministero dell’Istruzione. Gli studenti scegliere quale svolgere, tra analisi del testo, saggio breve, tema storico o tema di attualità, a seconda del proprio interesse, della conoscenza dell’argomento e della propria capacità di scrittura, di analisi e di rielaborazione dei documenti messi a disposizione.

ESAME MATURITÀ 2017, TRACCE PRIMA PROVA: ANALISI DEL TESTO

Giorgio Caproni è l’autore scelto per l’analisi del testo. Il testo di Caproni sul quale gli studenti sono chiamati a cimentarsi per l’analisi è la Lirica ‘Versicoli quasi ecologici’ (tratta dalla raccolta Res Amissa). La poesia:

Non uccidete il mare,

la libellula, il vento.

Non soffocate il lamento

(il canto!) del lamantino.

Il galagone, il pino:

anche di questo è fatto

l’uomo. E chi per profitto vile

fulmina un pesce, un fiume,

non fatelo cavaliere

del lavoro. L’amore

finisce dove finisce l’erba

e l’acqua muore. Dove

sparendo la foresta

e l’aria verde, chi resta

sospira nel sempre più vasto

paese guasto: Come

potrebbe tornare a essere bella,

scomparso l’uomo, la terra.

ESAME MATURITÀ 2017, TRACCE PRIMA PROVA: SAGGIO BREVE

‘La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura’ è il tema proposto ai maturandi per il primo scritto nella tipologia saggio breve in ambito artistico-letterario.

‘Disastri e ricostruzione’ sono il tema del saggio breve in ambito storico-politico.

‘Nuove tecnologie e lavoro’ è l’argomento del saggio breve in ambito socio-economico. Per la sua stesura è stato scelto il testo ‘Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano’ di Enrico Marro, pubblicato su Il Sole 24 Ore.

La robotica è il tema del saggio breve in ambito tecnico-scientifico.

ESAME MATURITÀ 2017, TRACCE PRIMA PROVA: TEMA STORICO

‘Il miracolo economico italiano’ è l’argomento del tema storico, con citazioni da Piero Bevilacqua da ‘Lezioni sull’Italia repubblicana’ e da Paul Ginsborg da ‘Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi’.

ESAME MATURITÀ 2017, TRACCE PRIMA PROVA: TEMA ATTUALITÀ

È il progresso l’argomento del tema di attualità, con citazione di Edoardo Boncinelli da ‘Per migliorarci serve una mutazione’.

(Foto da archivio Ansa)