Algeria: appende un bambino dal dodicesimo piano solo per prendere mille like | FOTO

In Algeria un uomo è stato condannato a due anni di carcere per aver appeso un bimbo dalla finestra del dodicesimo piano di un palazzo. Solo per fargli una foto e prendere un sacco di likes.

Del caso ne parla anche la BBC, che racconta l’inquietante post su Facebook: «Mille likes o lo getto».

Diverse persone hanno subito segnalato la foto alla polizia chiedendo l’arresto dell’uomo. Domenica l’utente in questione è stato identificato e arrestato. Secondo fonti della polizia avrebbe preso il suo cugino più piccolo, di soli 3 anni, lasciandolo sospeso nel vuoto dal dodicesimo piano di un edificio a Bab Ezzouar (est dell’Algeria).

La foto in questione ha suscitato molta indignazione in Algeria. Sui social continuano ancora gli appelli per una sua segnalazione.