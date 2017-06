Don Matteo conquista Tokyo: la serie tv sarà trasmessa in Giappone | VIDEO

Terence Hill sarà doppiato in giapponese. Il successo planetario di Don Matteo non si ferma nemmeno di fronte ai fusi orari e alla distanza siderale che separa Gubbio da Tokyo. La serie tv verrà trasmessa in Giappone e c’è già un trailer pronto per il lancio.

Sarà il canale Mistery della televisione AXN JAP a trasmettere la fiction in esclusiva per il Paese del Sol Levante. Le puntate saranno assolutamente fedeli all’originale e metteranno in mostra le bellezze dell’Italia centrale in un Paese storicamente sensibile nei confronti del turismo tricolore.

Per ora si parte con la prima stagione, ma il successo potrebbe portare l’emittente a continuare anche con le altre puntate di una serie tv estremamente longeva (che è arrivata alla sua undicesima stagione)

La musichetta di fondo sarà la stessa che accompagna la fiction dal 2000, mentre l’unica differenza sarà, appunto, la lingua. Nel trailer si possono già cogliere momenti che suonano piuttosto esilaranti all’orecchio dello spettatore italiano. Ma la vera domanda è: i doppiatori nipponici sapranno rendere al meglio le battute taglienti di Nino Frassica e l’italiano regionale utilizzato da diversi protagonisti della serie?

Intanto, gli appassionati del genere sono già scatenati. Sulle pagine social dedicate che hanno dato la notizia, si leggono tantissimi commenti favorevoli all’operazione «Don Matteo in Giappone». E ovviamente, non manca un pizzico di ironia.

(FOTO da YouTube)