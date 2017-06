Il figlio di Totò Riina esulta su Facebook per una foto del padre e una di Baggio vicine

Salvo Riina, figlio del boss di Cosa Nostra Totò, si mostra orgoglioso della popolarità del padre. Ed esulta quando vede che il nome o l’immagine del capomafia viene affiancata a quella di altri personaggi famosi che nulla hanno o hanno avuto a che fare con la criminalità organizzata.

FIGLIO DI RIINA ESULTA PER UNA FOTO DEL PADRE VICINA A QUELLA DI BAGGIO

Lo scorso 30 aprile su Facebook Salvo Riina (ne parla oggi Salvo Palazzolo su Repubblica Palermo) ha pubblicato una foto di una parete di un ristorante di Tenerife alla quale sono affisse immagini del padre Totò, del calciatore Roberto Baggio e di Fabio Cannavaro mentre alza al cielo la Coppa del Mondo vinta nel 2006. «Alcuni miei grandi amici della Romania – ha scritto il rampollo di Cosa Nostra – si sono trovati in questo ristorante, e guarda guarda che fotografia c’era sulla parete assieme ad altri personaggi italiani famosi nel mondo… Grazie amici miei!». Un messaggio scritto anche in inglese.

NEI COMMENTI INDIGNAZIONE PER GLI APPREZZAMENTI AL BOSS

La foto e la frase sono state pubblicate sulla pagina fan di Salvo, che la utilizza in questo periodo soprattutto per pubblicizzare il suo libro ‘Riina family life’. Tra i commenti diversi utenti si dicono indignati: «Che schifo! È una vergogna!», ha scritto qualcuno. Ma ci sono anche saluti e apprezzamenti per Totò Riina. Che non passano inosservati. «A me non fa tanto effetto vedere il figlio del pluriomicida esultare per il ritratto del papà appeso in un ristorante, quanto leggere i commenti al post di tutte quelli che lo ritengono un grande», su legge in un altro commento.

(Immagine da pagina fan Fb)