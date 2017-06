L’incredibile post di Enrico Rossi sugli incendi a Londra e in Portogallo

Il governatore della regione Toscana Enrico Rossi sta facendo discutere sui social per via di un post lanciato su Facebook. Questo:

Il governatore tira in mezzo le tragedie di Londra e Portogallo (uno un rogo dovuto a norme di sicurezza assenti e l’altro un disastro ambientale probabilmente causato da un fulmine) per rilanciare la sinistra di governo. Sì avete letto bene, la sinistra di governo:

Il rogo di Londra nel grattacielo insicuro dei poveri in un quartiere di ricchi sfondati.

L’incendio dei boschi che devasta il Portogallo.

Diseguaglianze insopportabili e cambiamenti climatici provocati dal trionfo del mercato e del profitto.

Non è il migliore dei mondi possibili. Per questo occorre costruire una grande sinistra di governo, rossa e verde.