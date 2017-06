Donnarumma contestato, i tifosi gli lanciano dollari dietro la porta | FOTO e VIDEO

Molti tifosi non hanno gradito la scelta di Gianluigi Donnarumma di non rinnovare il contratto con il Milan nonostante un’offerta di 5 milioni di euro a stagione da parte della società rossonera. Il portiere è stato contestato durante la partita della Nazionale Under 21 disputata a Cracovia contro la Danimarca. Il 18enne azzurro è stato fischiato appena prendeva la palla. E gli è stato dedicato uno striscione offensivo («Dollarumma»). In seguito gli sono state gettate addirittura fotocopie di dollari dietro la porta.

