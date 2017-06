No, non vietano il panino con la mortadella per colpa dei bambini islamici

Qualche giorno fa alcuni giornali, a partire da La Nazione, titolavano così:

Niente pane e mortadella per i piccoli sportivi: turba i ragazzini islamici

Che succedeva nella scuola di Pontedera? Riporta il quotidiano:

…qualcuno ha bloccato l’affettatrice mentre i piccoli aspettavano la loro giusta ricompensa dopo le fatiche sui campi di gioco. Sono stati 10 famiglie musulmane a chiedere alla scuola di sabotare quella merenda perché, si sa, la carne di maiale è vietata. Ma il loro disappunto ha avuto un effetto totalizzante: via quelle belle fette rosa per le 400 bocche dell’istituto compresivo Pacinotti. Con grande meraviglia per gli addetti ai lavori del gruppo sportivo, la mortadella è stata bandita per tutti i ragazzi. La scuola si sarebbe difesa citando una misteriosa direttiva del governo.

In rete è scoppiato il panico:

In realtà è una bufala vera e propria. Lo spiega molto bene il sito BUTAC. E no, non si parla di mozzarella.

I giornali hanno dato l’idea al lettore che la merenda abituale della scuola prevedesse pane e mortadella, e che la scelta fosse definitiva per tutto l’Istituto. In realtà era un’iniziativa extrascolastica, durante la quale in più giornate, una volta l’anno, si invitano i ragazzi dell’istituto a dei laboratori. In una delle giornate è stato fatto presente che la schiacciata con la mortadella non poteva esser mangiata dai ragazzi musulmani, nella seconda giornata si è scelto per comodità di distribuire solo la schiacciata. E alla fine l’Istituto Pacinotti stesso è dovuto intervenire per smentire: