La luna di miele di Virginia Raggi è finita: sindaca bocciata da 7 romani su 10

A un anno esatto dalla sua elezione a sindaco di Roma Virginia Raggi vede concludersi la luna di miele con la città. Secondo un sondaggio politico-elettorale realizzato dalla società Izi tra il 13 e il 15 giugno e pubblicato oggi sulle pagine di Repubblica Roma la prima cittadina viene bocciata da gran parte di coloro che l’avevano sostenuta a giugno 2016 nella corsa al Campidoglio. Precisamente da 7 romani su 10 e da 4 grillini su 10.

Si tratta di cifre che confermano un costante calo del consenso della Raggi e una contemporanea ripresa del Partito Democratico, che nella capitale torna ad essere primo partito. Scrive Giovanna Vitale:

Se si votasse oggi, al netto di un buon 25 per cento di indecisi, quota fisiologica nelle rilevazioni condotte non a ridosso delle elezioni, i dem prenderebbero infatti 18,2 per cento, i grillini si fermerebbero al 16,7 (contro il 35,3 incassato al primo turno delle ultime amministrative), mentre a sorpresa al terzo posto si piazzerebbe la Lega Nord con l’8,1 per cento: quasi il triplo rispetto al 2,7 di un anno fa, e di poco superiore al 7,5 registrato da Forza Italia.