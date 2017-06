Al Bano e Loredana Lecciso si sarebbero sposati in Bielorussia

Una notizia che ha fatto il giro del mondo, quella lanciata in copertina da Novella 2000. Al Bano e Loredana Lecciso, infatti, si sarebbero già sposati in Bielorussia, a Minsk, per tutelare i figli nati dalla loro unione, ovvero Albano junior e Jasmine. Il matrimonio non è stato ancora riconosciuto in Italia, ma la cosa potrebbe avvenire da un momento all’altro.

AL BANO LECCISO, LO SCOOP SECONDO NOVELLA 2000

La decisione sarebbe stata già nelle intenzioni di Al Bano, che in passato aveva detto ai microfoni del settimanale: «Prima o poi sposerò Loredana Lecciso perché è la cosa giusta da fare nei confronti dei nostri figli. Io sono un uomo di parola e quando dico una cosa la faccio». Il settimanale, nelle ultime ore, ha chiesto al cantante di Cellino quando sarebbero stati firmati i documenti per il matrimonio con Loredana. Al Bano ha risposto così: «Oggi non serve più, perché fare documenti quando sono già fatti?».

Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe un vero e proprio scoop. Negli ultimi mesi Al Bano si era riavvicinato alla precedente compagna Romina Powell, con cui ha preparato e ha realizzato uno spettacolo che sta portando in giro per l’Italia. Prima della partecipazione a Sanremo 2017, poi, Al Bano ha avuto un serio problema di salute, superato proprio alla vigilia del Festival.

(FOTO: DARIO CARICATO-ARCHIVIO / ANSA / PAL)