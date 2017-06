L’ultima moda dei millennials in Francia: calzini e ciabatte, a suon di rap

Si chiama Alrima ed è un rapper francese che ha lanciato una nuova – orrenda – tendenza tra i millennials francesi. Claquettes chaussettes, ovvero ciabatte e calzini, è il titolo di una canzone e di un video da due milioni e mezzo di clic in meno di due mesi. Ma è anche diventato uno stile di vita, dissacrante e di dubbio gusto.

IL VIDEO DI CLAQUETTES CHAUSSETTES

In poco tempo, i social network si sono popolati di fotografie che ritraggono ragazzini (e anche qualche adulto) in ciabatte e calzettoni, in una vera e propria sfida a colpi di hashtag #ClaquettesChaussettesChallange. Una deriva di ogni decenza, insomma.

In realtà, però, il binomio calzettoni-ciabatte non è estraneo al panorama musicale. Anche in Italia, infatti, c’è stato il precedente di Vacca, che nell’estate 2016 cantava (con il patrocinio della dj La Pina): «Con le calze con le ciabatte io ci porto la donna a cena, calze con le ciabatte di giorno come di sera».

Insomma, i francesi proprio non ce la fanno a non venirci dietro. Anche quando le tendenze imposte dal Bel Paese sono contrarie a ogni logica. In ogni caso, aspettatevi una vacanza ai limiti del paradosso: sulle spiagge di mezza Europa, infatti, sarà possibile ammirare l’improbabile look. Calzini e ciabatte, una vera cafonata.