Erika Pioletti è morta. Dopo un ricovero in condizioni disperate durato una decina di giorni è deceduta la ferita più grave del panico di piazza San Carlo. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha proclamato il lutto cittadino, mentre la Juventus si è unita al cordoglio dei familiari con un comunicato ufficiale della società. Erika Pioletti, 38enne residente a Domodossola, aveva subito un infarto dopo esser stata schiacciata dalla folla contro una transenna. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. L’arresto cardiaco aveva bloccato le sue funzioni vitali per diversi minuti prima che fosse rianimata sul posto, e trasportata in ospedale. I medici dell’ospedale Don Bosco di Torino l’avevano tenuta per diversi giorni in coma artificiale viste le gravi lesioni cerebrali subite. La scorsa settimana e all’inizio di questa i dottori hanno provato a risvegliarla, ma i tentativi sono falliti a causa della situazione clinica disperata di Erika Pioletti.

Alle 21,56 la giovane donna è deceduta, e i genitori hanno espresso la volontà di donare i suoi organi. Il fidanzato di Erika Pioletti, Fabio Martinoli, aveva ottenuto come regalo per il proprio compleanno di guardare assieme la finale di Champion’s League in piazza San Carlo. Erika non era una grande appassionata di calcio, ma era stato col compagno, tifoso juventino. Martinoli a Repubblica esprime parole pesanti per la disorganizzazione osservata in piazza San Carlo.

