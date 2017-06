Ecco come Twitter si è Instagrammizzato. All’improvviso

Un refresh di Twitter e, all’improvviso, ti ritrovi in un mondo che non è più tuo. Il colosso di Jack Dorsey si è rifatto il look. Anche se, a dire la verità, ha scelto una strada molto simile a quella di Instagram, inseguendo il social network delle foto, sempre più di tendenza.

Innanzitutto, l’immagine del profilo non è più nel classico quadrato a bordi smussati, ma in un tondo (cosa non da poco). Inoltre, le icone dei messaggi, dei retweet e del like (oltre a tutte quelle della barra superiore) sono diventate più stilizzate. È stata aggiunta, sotto ai tweet, anche l’immagine che rimanda al messaggio diretto, mentre l’icona della risposta non è più rappresentata dalla frecciata curva ma da una nuvoletta in stile fumetto.

Alcune novità riguardano anche la versione mobile del social network, con un restyling dell’app. Piacerà questa svolta ai (sempre meno) fan dei cinguettii?

UNA SINTESI VIDEO DELLE NOVITÀ DI TWITTER