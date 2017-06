È un messaggio iper-condiviso sui social network quello postato da Bianca Atzei sulle condizioni del fidanzato Max Biaggi, il campione di motociclismo ricoverato in ospedale dopo un grave incidente in pista avvenuto la scorsa settimana a Latina, sul circuito del Sagittario. La 30enne cantante ha ringraziato i fan per la vicinanza al pilota e l’affetto dimostrato, e ha rassicurato sul recupero mostrandosi fiduciosa.

BIANCA ATZEI E IL MESSAGGIO SU MAX BIAGGI

«Scusate se in questi giorni – ha scritto Bianca Atzei – non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività. Dopo sei giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io ci credo in lui e credo che la sua sfida più grande sia ora psicologica. E voi lo state aiutando tanto con il vostro affetto. Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me un abbraccio».

Max Biaggi, 45 anni, non è mai stato in pericolo di vita. Ma il 9 giugno, dopo lo schianto, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il campione ha subito la frattura di alcune e un vasto trauma toracico. È ricoverato in prognosi riservata al San Campillo. Bianca non si stacca dalla sua camera.

(Immagini: screenshot da Instagram e foto da archivio Ansa)