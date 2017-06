Roma, l’assessore Meleo annuncia progetti per altre due funivie

Non solo la funivia di Battistini-Casalotti, ma altri due progetti di questo stesso tenore. L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Linda Meleo ha annunciato su Facebook due nuove possibili infrastrutture. Due altre funivie. A Roma. «La funivia di Magliana-Piazza Civiltà del Lavoro e quella su rotaie, Jonio-Bufalotta saranno nel nostro Piano urbano della mobilità sostenibile» scrive la Meleo sulla sua pagina del social network.

FUNIVIE ROMA: L’ANNUNCIO DELL’ASSESSORE MELEO

La Giunta capitolina, tramite l’approvazione di una delibera, ha individuato le opere pubbliche strategiche per migliorare la mobilità. La decisione, poi, sarà condivisa con i cittadini grazie all’apertura di un portale dedicato. All’interno di questo piano, ci sono anche l’adeguamento delle metropolitane A e B, l’ammodernamento della ferrovia Roma-Giardinetti, la creazione di un collegamento tra le metro A e C a Tor Vergata, la realizzazione di nuove linee tranviarie.

Tra vari commenti al post che sottolineano la competenza e la bontà delle scelte della Meleo, c’è anche chi resta con i piedi per terra. E allora, visto che la piattaforma del Movimento 5 Stelle sarà aperta ai cittadini, è bene registrare le proteste sugli orari troppo ridotti della metropolitana (qualcuno lamenta lo stop alle corse alle 23.30), le lamentele per l’ennesimo sciopero dell’Atac previsto per venerdì 16 giugno 2017, gli appunti sul mancato funzionamento delle linee degli autobus.

(FOTO: ANSA/COMUNE DI ROMA)