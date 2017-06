Mai mettersi contro Giancarlo Magalli. La prossima edizione dei Fatti Vostri non vedrà infatti la partecipazione di Adriana Volpe. La showgirl, che aveva condotto la trasmissione dal 2009, l’anno in cui era stata rilanciata dopo il rebranding di Piazza Grande, non farà infatti più parte del cast che affiancherà Giancarlo Magalli. Un allontanamento arrivato dopo lo scontro tra i due conduttori, avvenuto in TV, e poi proseguito con estrema durezza su Facebook così come sui giornali e in altre trasmissioni. Una battuta di Adriana Volpe sul’età di Giancarlo Magalli aveva scatenato una lite in diretta solo apparentemente riappacificatasi per le telecamere guidate da Michele Guardì. I Fatti Vostri tornerà al conduttore unico, che sarà Giancarlo Magalli, che oltre all’allontanamento di Adriana Volpe ha ottenuto anche quello di Marcello Cirillo.

Il cantante, promosso con un ruolo di maggior visibilità nelle ultime stagioni ai Fatti Vostri, non farà più parte del programma. Marcello Cirillo si era sfogato su Facebook, annunciando così il suo addio, e attaccando con durezza Magalli. Il conduttore TV ha preso in giro Adriana Volpe con una battuta sferzante, rispondendo con un “basta che migri” alla risposta su un possibile spostamento della conduttrice nelle trasmissioni del fine settimana della Rai. Al posto di Adriana Volpe dovrebbe arrivare Manila Nazzaro, mentre Giò Di Tonno dovrebbe prendere il ruolo musicale in precedenza svolto da Marcello Cirillo.

Foto copertina: ANSA/GIORGIO ONORATI