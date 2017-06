L’incontro segreto tra Matteo Salvini e Davide Casaleggio

Dieci giorni fa è avvenuto un incontro segreto tra i massimi vertici di Movimento 5 Stelle e Lega Nord. A Milano si sono incontrati il leader del Carroccio Matteo Salvini e Davide Casaleggio con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione politica e fronteggiare lo scenario di un governo di larghe intese di Pd e Forza Italia.

Lo racconta oggi Repubblica in un articolo di retroscena a firma di Matteo Pucciarelli:

L’incontro, riservatissimo, è avvenuto una decina di giorni fa a Milano. Per la prima volta M5S e Lega Nord si sono incontrari ai massimi livelli. Da una parte Davide Casaleggio, dall’altra Matteo Salvini.

Erano i giorni di quella che sembrava ormai la dirittura d’arrivo della legge elettorale. Un proporzionale che, nell’ottica del segretario federale del Carroccio, faceva prevedere lo scenario di una alleanza post-voto tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Che Salvini non si fidi del Cavaliere, del resto, è cosa nota, così come il suo timore delle larghe intese Pd-Forza Italia, «il grande inciucio» nel lessico leghista. Da qui la richiesta fatta recapitare al capo della “Casaleggio associati”: un faccia a faccia, per aprire una interlocuzione. Da anni, a intervalli regolari, Salvini tentava un approccio con Beppe Grillo, ricevendo sempre un diniego. È andata diversamente con Casaleggio junior, sempre attentissimo a restare defilato e allo stesso tempo decisamente più pragmatico del fondatore del Movimento. Una disponibilità al confronto che, di per sé, ha già un significato politico.