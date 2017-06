Ale e Franz tornano in TV con Buona la Prima. Il duo comico interromperà l’assenza dal piccolo schermo dopo 8 anni, con una nuova edizione dello show di improvvisazione che era già stato trasmesso dal 2007 al 2009. Ale e Franz tornano con uno spettacolo già consolidato, che si basa su un copione suggerito da una voce fuori campo, sui il duo comico dà il meglio della sua capacità di intrattenere il pubblico con la fantasie e le idee giunte sul momento. Ale e Franz hanno fatto spettacoli molto lunghi e applauditi al Teatro Franco Parenti di Milano, che poi sono stati montati in tre episodi che saranno trasmessi su Italia 1. I suggeritori fuori campo sono stati Francesco Pannofino, Graziano Cesari, Pierluigi Pardo, Nadia Toffa, Geppi Cucciari e Paola Maugeri, che hanno dato le indicazioni su cui poi si è scatenato il talento di improvvisare del duo milanese.

Buona la Prima segna il ritorno in scena di Alessandro Besentini e Francesco Villa, duo comico in attività da circa 25 anni. Dopo gli esordi al Pippo Chennedy Show e la relativa celebrità conquistata con Mai Dire Gol, Ale e Franz hanno fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori con Zelig, lo spettacolo comico di Mediaset di cui sono stati protagonisti indiscussi per lunghi anni. Alessandro Besentini, dimagrito in modo preoccupante per i suoi fan l’anno scorso, sembra ora un po’ più in carne, anche se la sua perdita di peso non era dipesa da problemi di salute, come aveva tenuto a rassicurare lo stesso comico milanese.