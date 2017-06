Flavio Briatore in crisi con Elisabetta Gregoraci? Lo ipotizza la rivista Chi di Alfonso Signorini, che pubblica le foto della coppia mentre passa momenti di relax nella loro casa di Montecarlo. Briatore e la Gregoraci sono ritratti in immagini che evidenziano la loro scarsa comunicazione, mentre il figlio Nathan nuota in piscina. Da ormai molto tempo si parla della possibile crisi tra l’imprenditore e la showgirl, una delle coppie più famose del nostro Paese. Tempo fa Briatore, sui suoi canali social molto seguiti, aveva condiviso una foto insieme a Gregoraci e al loro figlio per mettere a tacere le voci su una rottura della loro relazione riprese con insistenza dopo la sua cancellazione temporanea da Instagram. Ora il settimanale Chi di Alfonso Signorini, la rivista italiana più seguita sul gossip, rilancia questa indiscrezione basandosi su foto di vita familiare che indicherebbero un legame sempre più indebolito tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Per il momento l’imprenditore non ha ancora commentato le novità pubblicate da Chi, come fatto in passato su Facebook oppure Instagram. Elisabetta Gregoraci invece sembra preferire il silenzio in materia di vita privata.