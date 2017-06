Piano Kalergi, la bufala razzista più apprezzata dalla estrema destra è stata rilanciata da Diego Fusaro. Nell’ultimo articolo scritto per la sua rubrica L’ultimo Marxiano il filosofo comunista noto per le sue posizioni da destra sovranista su immigrazione ed euro ha ripreso la teoria complottista che attribuisce all’aristocratico austriaco Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi un piano per la sostituzione dei popoli europei attraverso l’immigrazione di massa delineato negli anni venti. Questa teoria della macchinazione ha una matrice nazista, e si basa su due libri scritti da Kalergi in cui è lanciato un programma per l’unificazione dell’Europa. Il politico austriaco è stato uno dei primi a battersi per l’unità dei popoli europei dopo i milioni di morti della Prima guerra mondiale, e in risposta alla ripresa dei nazionalismi che in quegli anni era trainata, nel mondo germanofono, dal partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Diego Fusaro scrive come il calo demografico in Europa proceda con

La sostituzione programmata della popolazione europea con il nuovo esercito industriale di riserva dei migranti provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo. Sembra così realizzarsi, mutatis mutandis, il perverso disegno del conte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, espresso nel suo Praktischer Idealismus (1925) con l’idea, a beneficio dei dominanti del tempo, di una sostituzione di massa dei popoli nazionali d’Europa con una massa seriale e indistinta, post identitaria e post nazionale di schiavi ideali, migranti e sradicati, gregge multietnico senza qualità e senza coscienza.

DIEGO FUSARO E LA BUFALA RAZZISTA DEL PIANO KALERGI

Diego Fusaro rilancia la bufala del piano Kalergi, che attribuisce al politico austriaco un piano sull’immigrazione di massa per realizzare il genocidio dei popoli europei che ovviamente il politico austriaco non ha mai pensato né scritto. La teoria complottista nasce da un libro di alcuni fa, Gerd Honsik, un autore condannato in Austria per aver negato l’Olocausto e aver difeso il ruolo di Hitler nello sterminio degli ebrei. Honsik ha estrapolato alcune frasi delle riflessioni paneuropeiste di Kalengi, in cui il politico austriaco contrastava il pensiero razzista dei nazisti con il sogno di popoli europei capaci di vivere in pace e senza più confini. Ecco un ottimo debunking della bufala del piano Kalergi scritta dal nostro autore Mazzetta alcuni anni fa, quando aveva iniziato a circolare in rete.

LA BUFALA DEL PIANO KALERGI, SPIEGATA