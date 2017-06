Ora Maria Elena Boschi ha un profilo Instagram | GALLERY

Poteva Maria Elena Boschi resistere alla tentazione di aprire un profilo Instagram? Ovviamente, la risposta è no. Qualche ora fa è nato @mariaelenaboschi_official, il contenitore delle immagini del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. In poco tempo, il profilo ha già raggiunto i 764 followers e ha interagito per ben 24 volte con gli utenti.

MARIA ELENA BOSCHI INSTAGRAM: ECCO LE FOTO

Per ora, niente foto della vita privata dell’icona femminile del Partito Democratico. Le foto postate dalla Boschi riguardano quasi tutte i suoi appuntamenti istituzionali, incontri con gli elettori, partecipazioni a comizi e convegni. Soltanto qualcuna ci permette di entrare in maniera un po’ più intima all’interno della sua vita privata. È il caso, ad esempio, di quella in cui la Boschi si trova all’interno di un treno della metropolitana, lo sguardo basso e il trolley al fianco.

Tutto il resto è rappresentato da bagni di folla, visite guidate in posti sempre nuovi e scatti insieme ai volontari del Partito Democratico. Non mancano immagini direttamente dall’aula di Montecitorio, né fotografie insieme all’ex premier Matteo Renzi, mentre fa rumore l’assenza dalle immagini dell’attuale primo ministro Paolo Gentiloni.

Chi, però, si aspettava qualche notizia in più su presunte relazioni amorose è rimasto deluso. Almeno per il momento. Del resto, il profilo è appena stato aperto: per il gossip – c’è da scommetterci – ci sarà tempo.

(FOTO da profilo Instagram @mariaelenaboschi_official)