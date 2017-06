In rete c’è caos tra i fan di Claudio Sona, noto tronista gay nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Juan Sierra, il ragazzo con cui il veronese aveva avuto una relazione prima di finire in tv, nei giorni scorsi aveva pubblicato su Instagram alcuni video in cui invitava Sona a dire tutta la verità sulla loro relazione. Sona non ha accolto la richiesta di Sierra così, sul sito di gossip “Vicolo delle News” è spuntata la telefonata tra i due. O meglio il testo trascritto di un audio, a detta del sito, inequivocabile.

La telefonata postata su Instagram da Juan e poi cancellata. pic.twitter.com/PlgMuxUa7z — trashitaliano.it (@trash_italiano) 13 giugno 2017

Quel che emerge dal materiale postato è che Claudio e Juan avrebbero continuato la loro relazione anche durante il dating show di Canale 5: «Mi hai detto aspettami fino a febbraio che faccio finire questa bugia, questa mer***cia che stai facendo. Siamo arrivati a febbraio, tu non ci sei ed io mi faccio la mia vita. Non voglio più stare con te, un fidanzato così non lo voglio più», avrebbe detto Sierra. «Dimmi la verità Juan, hai un altro?», sarebbe stata la risposta di Sona.

Al momento l’ex tronista non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Tra i fan però iniziano a serpeggiare i dubbi.

(foto copertina Facebook Claudio Sona)