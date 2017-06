Mrs Taylor vive ad Hull, in Gran Bretagna. Domenica mattina, i vicini le hanno detto che la sua Nissan, parcheggiata davanti casa, era piena di api. Circa 20mila, secondo le stime della Beverley Beekeepers’ Association, che sta cercando di rimuovere gli insetti dal veicolo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato le api a essere attratte dall’automobile.

IL RACCONTO DELLA SIGNORA TAYLOR SULLE API

«Sono riuscita solo a rientrare in casa e a chiudere le finestre – ha detto Shirley Taylor – e i miei vicini hanno fatto la stessa cosa. È stata un’esperienza da far rizzare i capelli, una sorta di incubo a Watt Street (la strada dove la signora Taylor vive, ndr)».

Le operazioni di sgombero della macchina sono durate tantissime ore. Gli insetti, infatti, avevano occupato qualsiasi angolo della vettura. Gli operatori della Beverley Beekeepers’ Association hanno provato a farle volare via e ad attirarle con ogni genere di materiale: «Non avevo mai visto una cosa del genere» – ha commentato il capo della ditta Chris Coulson, che ha diretto la rimozione delle api dal veicolo.