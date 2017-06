Tiziano Ferro ha raccontato diversi episodi sulla sua omosessualità. Il cantante ha rimarcato di non esser mai stato discriminato dopo il suo coming out, e di non aver mai subito in pubblico insulti e offese per il suo orientamento sessuale. Tiziano Ferro ha rimarcato, in una intervista a Rolling Stone, come l’ipocrisia sui gay sia molto elevata in Italia, evidenziando come diversi politici omofobi, assai ostili alle unione civili, gli abbiano poi ripetutamente chiesto concerti gratuiti per i suoi concerti. Eccome come il sito di gossip Bitchyf ha ripreso la notizia.

“Sul paradosso dell’essere una superstar gay capace di riempire gli stadi in un paese considerato omofobo ti dico che o noi non capiamo nulla, io e te, oppure quando mi trovo due sere di seguito San Siro pieno io mi chiedo, ma tutti ’sti omofobi dove stanno? Novantamila persone a Milano vuol dire una percentuale molto grande, quindi dov’è l’inghippo, cos’è che non capisco? Mi è successo anche che dei politici molto a sfavore delle unioni civili mi chiedessero i biglietti per i miei concerti… C’è un’atmosfera di grande ipocrisia.

Nessuno nasce omofobo, nessuno nasce razzista, nessuno nasce intollerante verso le diversità, però ci sentiamo ob- bligati ad appartenere a una casta, a catalogarci. Anch’io sono sorpreso dalla realtà, ma la mia vita mi dimostra il contrario. Perché io non ho mai avuto esperienze negative. Sono passati sette anni buoni dal coming out, e non ho neanche una casistica del tipo: beh, guarda, allora, su 10 persone 3 mi hanno insultato però 7 no… No, zero a dieci”.Felice che Tiziano non sia mai stato preso di mira dagli omofobi, ovviamente non vale per tutti i gay e purtroppo nel nostro paese sono ancora troppi i casi di ragazzi derisi, picchiati o insultati perché “diversi”, quindi probabilmente una ‘bolla’ intorno al cantante c’è, oppure si tratta solo di grande fortuna.

Foto copertina: Mairo Cinquetti/Pacific Press via ZUMA Wire