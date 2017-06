Roma, ordinanza anti-bivacchi: questa mattina la Fontana di Trevi si sveglia così | FOTO

Ieri il Comune di Roma aveva emesso un’ordinanza anti-bivacchi presso le fontane storiche della Capitale. Oggi, il giornalista del Foglio Salvatore Merlo ha postato su Twitter una foto della Fontana di Trevi circondata dal tipico nastro giallo con il simbolo del comune di Roma utilizzato dai vigili urbani per delimitare aree interdette al pubblico.

IL TWEET DI SALVATORE MERLO SU FONTANA TREVI

Per evitare che i turisti si siedano, stamattina i vigili hanno pensato di abbellire fontana di Trevi con un nastro pic.twitter.com/Zrmg9flxOr — Salvatore Merlo (@SalvatoreMerlo) 13 giugno 2017

Una conseguenza dell’ordinanza di ieri? Nel provvedimento si prevede il divieto di «bivaccare, consumare alimenti o bevande; sedersi, arrampicarsi e/o porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la naturale destinazione del bene pubblico; versare liquidi e/o gettare qualsiasi oggetto, ad eccezione del tradizionale lancio di monetine; lavare animali, indumenti e simili; fare bere animali». E le multe possono arrivare fino a 240 euro.

Tuttavia, circondare con un nastro giallo uno dei simboli artistici di Roma non sembra essere una scelta vincente. Dà un’idea di provvisorietà all’osservatore e non è certo una soluzione praticabile per continuare a tenere lontani i turisti dai marmi bianchissimi della fontana.

(FOTO da account Twitter di Salvatore Merlo)