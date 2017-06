L’impiegata si suicidò dopo il licenziamento: i pm accusano il capo

I pm della procura di Palermo hanno chiesto il processo, per i reati di violenza privata e atti persecutori, per Fabio Scaccia, amministratore unico di Farmitalia, società con sede a Catania per la quale lavorava Rosa Lo Nardo, informatore scientifico, suicida pochi giorni dopo il licenziamento. La donna aveva lavorato per la società per nove anni. La vicenda viene raccotnata oggi da Romina Marceca su Repubblica Palermo.

IMPIEGATA SUICIDA DOPO LICENZIAMENTO, CAPO SOTTO ACCUSA

Rosa si gettò dal balcone della sua abitazione a Palermo nel dicembre 2013, cinque giorni prima del suo 50esimo compleanno e due settimane dopo il licenziamento in tronco. L’impiegata era stata pedinata da un investigatore privato assoldato dalla ditta. L’agenzia aveva scoperto che la donna aveva incontrato un medico al mattino e non al pomeriggio come riportato nella relazione di servizio:

Rosa Lo Nardo è stata trasferita da Palermo, la sede di lavoro, prima a Trapani e, nel giro di tre mesi in Abruzzo e successivamente in Molise. Tutte mosse, secondo i magistrati Ilaria De Somma e Daniele Sansone, per «costringere con violenza la dipendente a dare le dimissioni ». Rosa Lo Nardo, invece, impugnò il trasferimento perché aveva una mamma molto malata. E da allora, secondo quanto hanno ricostruito le indagini, sarebbe stata vittima di stalking. Prima ricevette una mail dove le si chiedeva, come a tutti i dipendenti, di intensificare gli incontri con i medici: almeno 11 al giorno. Lei avrebbe dovuto spostarsi da L’Aquila a Campobasso e Isernia. Infine, è stata pedinata da un investigatore privato il 31 ottobre del 2013. Il 20 novembre successivo è stata licenziata.

Pochi mesi prima di compiere il gesto estremo, tra agosto e ottobre, Rosa era anche finita più volte al pronto soccorso per attacchi di ansia. L’azienda le aveva anche impedito di svolgere l’attività e di partecipare alle riunioni aziendali. L’avvocato che difende Scaccia precisa che «l’amministratore non ha mai avuto contatti personali con la signora Lo Nardo» e che la dipendente fu trasferita insieme ad un’altra di Torino perché erano le uniche senza figli.

(Foto: ANSA / LUCA ZENNARO)